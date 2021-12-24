Компанія Tesla обмежила можливості електрокарів під час руху. Так, водії та пасажири тепер не зможуть грати за допомогою панелі приладів на ходу.

На такий крок компанія Ілона Маска пішла через вимоги влади США – Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) почала розслідування. Так, тепер електрокари Tesla перевірятимуть на безпеку під час руху.

Повідомляється, що з 2017 року NHTSA було надіслано величезну кількість скарг, в яких описувалася доступність відеоігор під час руху Tesla.

Функція отримала назву Passenger Play, і користуватися нею було дуже легко. На екрані з’являлося попередження — дозволено грати лише пасажирам. Також на дисплеї з’являлася кнопка із проханням підтвердити, що гравець є пасажиром.

Однак, крім попередження, ніщо не заважає самому водієві користуватися функцією. На думку NHTSA, це помітно збільшує шанси виникнення ДТП – водій відволікається на дисплей.

– Закон про безпеку транспортних засобів забороняє виробникам продавати автомобілі з дефектами, що становлять необґрунтований ризик для безпеки, включаючи технології, що відволікають водіїв від безпечного водіння, – йдеться у заяві агентства.

Втім автомобілі Tesla всесвітньо відомі своєю безпекою під час ДТП. Так, страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) привласнив електрокару Tesla Model Y найвищу оцінку за серію краш-тестів.