В Польше украинских водителей ждут увеличенные штрафы. Это касается тех, кто не имеет страховки на транспортное средство.

Так, при отсутствии полиса во время его проверки на владельца частного легкового авто будет наложен штраф. Размер наказания будет зависеть от дней, которые автомобиль был без страховки. Если 1-3 дня — это 1,4 тыс. злотых, если от 4 до 14 дней — 3 590 злотых, а если от 14 дней — целых 6 980 злотых. Учитывая курс злотых к гривне, то штраф начинается от 11 тыс. грн до 58 тыс. грн.

Примечательно, что для водителей грузовых авто штрафы еще больше — от 2 090 до 10 470 злотых.

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Избежать штрафа практически невозможно. Система автоматически проверяет транспорт на наличие полиса, и в случае его отсутствия отправляет письмо.

Также в Украине с 2023 года будущие водители смогут получить права по обновленным алгоритмам. Сдавать на удостоверение можно в любом аккредитованном учебном заведении. После теории нужно приступить к практике, и принимать ее будут в сервисном центре МВД.

Кстати, можно полностью отказаться от пластикового документа. Теперь удостоверение может быть только у Дії, если этого захочет сам водитель. Также есть возможность дозаказать пластиковый экземпляр.