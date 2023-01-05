В Україні з 2023 року українці отримуватимуть автомобільні права за новими алгоритмами. Подробиці процесу поділилися в головному сервісному центрі МВС.

Так, насамперед майбутній водій має обрати навчальний заклад для складання теоретичної частини іспиту. У СЦ наголосили, що це має бути акредитоване місце.

Щоб помітно збільшити шанси на здачу теорії можна відточувати свої знання за допомогою онлайн-тренажера від сервісного центру – це можна зробити як з комп’ютера, так і телефону. Запитання постійно оновлюються, тому тести завжди актуальні.

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Після здачі теорії необхідно переходити до практики. Для цього потрібно показати усі свої вміння в автошколі. Після цього потрібно отримати свідоцтво від навчального закладу та прийти до СЦ МВС, де потрібно скласти практичний іспит. Після успішного складання можна сміливо отримувати свої перші права.

– Хочеш бути водієм – будь ним. Життя багатогранне, мрії – безмежні, перемога – неминуча. Все є і буде, країно! – додали у сервісному центрі.

Нагадаємо, що українці також можуть повністю відмовитися від пластикового посвідчення водія. Тепер права можна отримати лише у Дія, але за бажанням завжди можна дозамовити ламінований аналог.