У мережі з’явилися фотографії першого автомобіля від компанії Xiaomi. Новинка отримала назву MS11 Modena і стане конкурентом легендарного Tesla Model 3.

Повністю електричний седан планують випускати на початку 2024 року. Щоправда, поки що лише на китайському ринку.

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Автомобіль виглядає досить спортивним – чорні рамки навколо скла по колу, ручки, які заховані в корпус, скляний дах із лідаром над дзеркалом заднього виду.

Відомо, що його розробкою займається галузь Xiaomi Automobile від однойменної компанії. Підрозділ створили у 2021 році, і для цього також розпочало будівництво заводу у середині 2022 року.

Що стосується самого автомобіля, то під капотом буде електродвигун власної розробки Xiaomi. На знімках також можна помітити гальмівну систему Brembo – такі ротори та супорти найчастіше встановлюються на спортивний транспорт. Також на дисках можна побачити величезний логотип Xiaomi.

Що стосується флагмана ринку електрокарів, то Tesla перенесла вихід пікапа Cybertruck на початок 2024 року. Йдеться про початок виробництва, і це вкотре, коли складання довгоочікуваного авто переноситься.