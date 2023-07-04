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У Києві обмежать рух вантажівок із 5 липня

4 Липня 2023, 19:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Грузовики
Джерело: Pexels

З 5 липня до Києва не пускатимуть вантажівки. Такі обмеження запроваджуються через спеку і стосуються як в’їзду до столиці, так і пересування містом.

За температури повітря понад +28 °С з 10:00 до 22:00 на вулично-дорожній мережі Києва діятиме обмеження руху для великовагових ТЗ загальною вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Контролювати дотримання цих обмежень буде Управління патрульної поліції.

Раніше ми писали про те, що уряд ухвалив зміни щодо реєстрації авто. Тепер надаватиметься право вибору номерного знака (або його буквено-цифрової комбінації) з подальшим виготовленням у спеціалізованих суб’єктів господарювання.

Також запроваджується можливість бронювання номерних знаків або їхньої буквено-цифрової комбінації (вартістю 9 грн на добу).

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Джерело
КМДА
Теги
вантажівки Київ
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