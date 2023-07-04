С 5 июля в Киев не будут пускать грузовики. Такие ограничения вводяться из-за жары и касаются как въезда в столицу, так и передвижения по городу.

При температуре воздуха свыше +28 °С с 10:00 до 22:00 на улично-дорожной сети Киева будет действовать ограничение движения для тяжеловесных ТС общим весом более 24 тонны и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Контролировать соблюдение этих ограничений будет Управление патрульной полиции.

Ранее мы писали о том, что правительство приняло изменения по регистрации авто. Теперь будет предоставляться право выбора номерного знака (или его буквенно-цифровой комбинации) с последующим изготовлением у специализированных субъектов хозяйствования.

Также вводится возможность бронирования номерных знаков или их буквенно-цифровой комбинации (стоимостью 9 грн в сутки).