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Можливість бронювання номерних знаків: уряд ухвалив зміни щодо реєстрації авто

30 Червня 2023, 19:19
Юлія Захарченко редакторка стрічки
Можливість бронювання номерних знаків: уряд ухвалив зміни щодо реєстрації авто
Джерело: Pexels

Український уряд вніс зміни щодо надання адміністративних послуг, пов’язаних з державною реєстрацією транспортних засобів.

Про це йдеться в ухваленому документі Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо присвоєння буквено-цифрової комбінації номерних знаків. Постанова спрямована на приведення актів у відповідність зі змінами до закону Про дорожній рух та впровадженням нових послуг.

Зокрема, тепер під час державної реєстрації автомобіля (за бажанням особи) надаватиметься право вибору номерного знака (або його буквено-цифрової комбінації) з подальшим виготовленням у спеціалізованих суб’єктів господарювання.

За даними Урядового порталу, водночас запроваджується можливість бронювання номерних знаків або їхніх буквено-цифрових комбінацій (вартістю 9 грн за добу).

Згідно з ухваленою постановою, встановлюється вартість обрання бажаної буквено-цифрової комбінації під час реєстрації або перереєстрації транспортного засобу (у розмірі 300 грн, окрім платних номерних знаків).

За поясненням уряду, реалізація акта забезпечить додаткову гнучкість та варіативність у наданні заявникам адміністративних послуг, пов’язаних з державною реєстрацією чи перереєстрацією транспортних засобів.

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Джерело
Урядовий портал
Теги
Автомобілісти Документи МВС реєстрація
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