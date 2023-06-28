В Україні легалізували праворульні авто для військових на період воєнного стану. Для цього парламент підтримав законопроєкт №9238.

За законопроєкт проголосувало 279 депутатів.

Якщо бути точним у формулюванні, то керувати такими автівками можуть ЗСУ та інші військові формування в період воєнного стану і 90 днів після його закінчення.

Ці зміни необхідні на тлі популярності ввезення для потреб військових авто з Японії або Британії, де організовано лівосторонній рух. З огляду на масовість пригону автомобіля, це питання було актуальним ще з весни 2022 року. Тим паче, що для спрощення імпорту навіть запроваджували нульове розмитнення – насамперед, це було зроблено для волонтерів, які покривали потреби військових на фронті.

У червні всім водіям в Україні спростили продаж і купівлю авто. Перереєструвати транспорт можна без експертного огляду. Якщо раніше послуга була обов’язковою, то тепер усі ризики лягають на покупця.