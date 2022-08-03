МВС оновило додатки та послуги для сплати штрафів за порушення ПДР. Тепер водії зможуть не лише сплачувати штрафи, а й отримувати повідомлення в оперативному режимі.

За заявою МВС, дізнатися про правопорушення можна за допомогою:

офіційного сайту МВС

мобільного додатка Штрафи ПДР для Android iOS

Telegram-бота Штрафи ПДР

Зміни торкнулися додатка та бота в месенджері – тепер можна отримувати оповіщення про порушення, а також додати свій автомобіль, щоб система сама шукала постанови.

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Крім оповіщень, у додатку з’явилася карта з розташуванням автоматичних систем фіксації порушень ПДР.

Втім, нарватися на штраф можна не лише за перевищення швидкості чи проїзд перехрестя на червоний – в Україні передбачено штраф за відсутність аптечки в авто. І хоча сума не велика, дуже неприємно дізнатися, що простим попередженням не обійтися. Штраф для перевізників пасажирів помітно більший, ніж для власників особистого транспорту.

Для тих, хто тільки збирається купувати авто, варто поквапитися – в Україні подешевшали старі авто, але незабаром це зміниться. Найближчим часом зросте попит на авто вартістю $1-2 тис.