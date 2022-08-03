Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

МВС оновило сервіси для оплати штрафів ПДР

3 Серпня 2022, 18:54
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Авто
Джерело: Depositphotos

МВС оновило додатки та послуги для сплати штрафів за порушення ПДР. Тепер водії зможуть не лише сплачувати штрафи, а й отримувати повідомлення в оперативному режимі.

За заявою МВС, дізнатися про правопорушення можна за допомогою:

  • офіційного сайту МВС України;
  • мобільного додатка Штрафи ПДР для Android та iOS.
  • Telegram-бота Штрафи ПДР.

Зміни торкнулися додатка та бота в месенджері – тепер можна отримувати оповіщення про порушення, а також додати свій автомобіль, щоб система сама шукала постанови.

Зараз дивляться

Крім оповіщень, у додатку з’явилася карта з розташуванням автоматичних систем фіксації порушень ПДР.

Втім, нарватися на штраф можна не лише за перевищення швидкості чи проїзд перехрестя на червоний – в Україні передбачено штраф за відсутність аптечки в авто. І хоча сума не велика, дуже неприємно дізнатися, що простим попередженням не обійтися. Штраф для перевізників пасажирів помітно більший, ніж для власників особистого транспорту.

Для тих, хто тільки збирається купувати авто, варто поквапитися – в Україні подешевшали старі авто, але незабаром це зміниться. Найближчим часом зросте попит на авто вартістю $1-2 тис.

Читайте також:
АвтоВ Україні здешевшали уживані авто: що буде далі з цінами

Джерело
МВС
Теги
МВС ПДР Штраф
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь