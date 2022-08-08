В Киеве временно отменили плату за парковку на муниципальных площадках. Всему виной судебные разбирательства касательно стоимости услуги.

Об временных изменениях заявили в КМГА.

Речь идет о площадках КП Київтранспарксервіс. Жителей и гостей столицы также уведомят об этом через приложение Киев Цифровой.

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О подробностях судебного разбирательства не сообщается, но теперь инспектора с парковки не будут штрафовать за неуплату услуги. Правда, это не касается правил дорожного движения о парковке.

— Город призывает автовладельцев парковаться в соответствии с ПДД, в специально отведенных для этого местах. Ведь за нарушение предусмотрены штрафы, которые никто не отменял, — заявили в КМГА.

О возвращении платы за услуги власть уведомит заранее — для водителей это не станет сюрпризом. Напомним, что в Киеве есть три парковочные зоны, которые отличаются по местоположению и стоимости.

Впрочем, даже с бесплатной парковкой многие будут получать штрафы. В МВД обновили приложения для оплаты штрафов. Теперь водители могут даже получать уведомления о появлении нового постановления. В приложениях также можно подвязать к учетной записи авто, чтобы система сама проверяла наличие зафиксированных нарушений.