Середні ціни на пальне на автозаправках в Україні у вівторок, 13 вересня, майже не змінилися.

Лише вартість бензину А-92 підвищилася на 7 копійок і тепер його пропонують по 47,9 грн/л.

Літр А-95+ коштує, як і напередодні, – в середньому 50,64 грн/л.

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Ціна на бензин категорії А-95 також не змінилася – 49,70 грн/л.

Середня ціна за літр на дизеля на українських АЗС – 53,15 грн/л.

Автогаз здешевшав на 1 копійку – до 25,94 грн.

У мережах українських АЗС мінімальна вартість бензину категорії А-95 становить 47,50 грн/л, максимальна – майже 52 грн з літр

Дизельне пальне пропонують щонайменше по 49,6 грн/л, максимум – по 57,24 грн/л.

Джерело: AutoRia