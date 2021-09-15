Японський виробник Toyota анонсував нову версію кросовера RAV4 Adventure. Автомобіль отримав купу змін, які спрямовані на збільшення комфорту під час подорожей бездоріжжям. Деякі модифікації з’являться і в базових версіях RAV4 2022 року.

Зовнішній вигляд авто змінили за допомогою унікальних деталей. Варто звернути увагу на оновлену решітку радіатора, а в бампері тепер красується срібляста вставка для додаткового захисту. Відомо, що такий дизайн використовувався у концептуальному авто Toyota FT-AC 2017 року.

Для поліпшеної прохідності Toyota збільшила колісні арки, а також замінила стокові диски на матові 19-дюймові.

Усередині RAV4 Adventure також повно змін — салон оббитий синтетичною шкірою зі стьобаними сидіннями. Компанія приділила увагу навіть найдрібнішим деталям — оновлена модель отримала набір спеціальних накладок на пороги.

Освітлення в салоні також модернізували, а для підзарядки гаджетів додали кілька портів USB-C.

Новий RAV4 Adventure 2022 укомплектований гібридною системою, що працює в парі з 2,5-літровим бензиновим двигуном. Під капотом у новинки також розташувалися два електродвигуни потужністю до 219 к.с.

Перші постачання нового Toyota RAV4 Adventure 2022 року і решти оновленого модельного ряду RAV4 очікуються в першому кварталі 2022 року.