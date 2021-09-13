Компанія Toyota повідомила про збільшені терміни постачань новенького позашляховика Land Cruiser 300 (LC300). За повідомленням BestCarWeb, покупцям люксового авто доведеться чекати до чотирьох років.

Не секрет, що виробництво автомобілів у всьому світі знизилося до 40%. Причина цього — дефіцит деталей і компонентів через пандемію. У компанії немає можливості надолужити згаяний заводський час. Раніше компанія заявляла, що доставить всі автомобілі протягом року, але термін помітно збільшився.

Нагадаємо, що можливість замовлення Land Cruiser 300 з’явилася в серпні, і відзвітувала про подолання позначки у 20 тис. покупців. Спочатку, компанія прогнозувала кількість покупок в кількості 5 тис. авто.

Покупцям позашляховика в комплектаціях GR Sport і ZX доведеться чекати більше за інших. Кількість попередніх замовлень на ці дві модифікації становить 90%. Якщо кілька одиниць авто і доберуться до України, то будуть використовуватися як демонстрація — про постачання покупцям говорити поки рано.

Toyota представила Land Cruiser 300 на початку літа. Новинку практично створили заново, не використовуючи технології попередніх моделей. Преміальний автомобіль напхали усіма передовими системами – Toyota Safety Sense останнього покоління, Multi-Terrain Select і допомогу при їзді бездоріжжям.

Початкова ціна на позашляховик в Україні становить понад 2,4 млн грн.