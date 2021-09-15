Японский производитель Toyota анонсировал новую версию кроссовера RAV4 Adventure. Автомобиль получил ряд изменений, которые направлены на увеличение комфорта во время путешествий по бездорожью. Некоторые модификации появятся и в базовых версиях RAV4 2022 года.

Внешний вид авто изменили с помощью уникальных деталей. Стоит обратить внимание на обновленную решетку радиатора, а в бампере теперь красуется серебристая вставка для дополнительной защиты. Известно, что такой дизайн использовался в концептуальном авто Toyota FT-AC 2017 года.

Для улучшенной проходимости Toyota увеличила колесные арки, а также заменила стоковые диски на матовые 19-дюймовые.

Внутри RAV4 Adventure также полно изменений — салон оббит синтетической кожей со стегаными сиденьями. Компания уделила внимание даже самым мелким деталям — обновленная модель получила набор специальных накладок на пороги.

Освещение в салоне также модернизировали, а для подзарядки гаджетов добавили несколько портов USB-C.

Новый RAV4 Adventure 2022 будет укомплектован гибридной системой, работающей в паре с 2,5-литровым бензиновым двигателем. Под капотом у новинки также расположились два электродвигателя мощностью до 219 л.с.

Первые поставки нового Toyota RAV4 Adventure 2022 года и остальной части обновленного модельного ряда RAV4 ожидаются в первом квартале 2022 года.