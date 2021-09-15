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Toyota показала внедорожный RAV4 Adventure: новый дизайн и уникальный салон

15 сентября, 17:57 Микола Олефіренко
Toyota RAV4
Источник: Toyota

Японский производитель Toyota анонсировал новую версию кроссовера RAV4 Adventure. Автомобиль получил ряд изменений, которые направлены на увеличение комфорта во время путешествий по бездорожью. Некоторые модификации появятся и в базовых версиях RAV4 2022 года.

Внешний вид авто изменили с помощью уникальных деталей. Стоит обратить внимание на обновленную решетку радиатора, а в бампере теперь красуется серебристая вставка для дополнительной защиты. Известно, что такой дизайн использовался в концептуальном авто Toyota FT-AC 2017 года.

Toyota RAV4

Для улучшенной проходимости Toyota увеличила колесные арки, а также заменила стоковые диски на матовые 19-дюймовые. 

Внутри RAV4 Adventure также полно изменений — салон оббит синтетической кожей со стегаными сиденьями. Компания уделила внимание даже самым мелким деталям — обновленная модель получила набор специальных накладок на пороги.

Toyota RAV4

Освещение в салоне также модернизировали, а для подзарядки гаджетов добавили несколько портов USB-C.

Toyota RAV4

Новый RAV4 Adventure 2022 будет укомплектован гибридной системой, работающей в паре с 2,5-литровым бензиновым двигателем. Под капотом у новинки также расположились два электродвигателя мощностью до 219 л.с.

Первые поставки нового Toyota RAV4 Adventure 2022 года и остальной части обновленного модельного ряда RAV4 ожидаются в первом квартале 2022 года.

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Toyota
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