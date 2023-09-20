Осінь принесла українцям не тільки похолодання, а й зміни в правилах водіння авто. Не секрет, що зі зменшенням світлового дня на авто мають бути ввімкнені денні ходові вогні або ближнє світло – це стосується поїздок за межами населених пунктів.

Факти ICTV розібралися, коли і для чого потрібно вмикати ходове світло, кого стосується вимога і який штраф передбачено.

Коли вмикати ближнє світло фар

Традиційно, вимоги щодо денного світла на транспорті набувають чинності з 1 жовтня. Насамперед це необхідно для безпеки – з ходовим світлом автомобіль буде більш помітним у негоду – це стосується туманів, дощів, похмурої погоди або снігу.

Зараз дивляться

Залежно від комплектації авто, заведено вмикати або денні вогні (у нових авто вони вмикаються автоматично під час руху), або ж ближнє світло. Примітно, що тепер ця функція в авто повинна працювати за межами населених пунктів як вдень, так і вночі.

Який вигляд має значок ближнього світла

Для тих, хто тільки починає освоюватися на загальних дорогах, значок ближнього світла зазвичай зображений однаково на авто. Це півсфера в профіль, яка зображує фару, і 3-4 паралельні лінії, що зображують промені світла. У деяких випадках вони під нахилом.

Коли вмикати фари в місті – питання неоднозначне. Для своєї безпеки краще вмикати ходові і вдень у межах населеного пункту – зайвим це точно не буде. Тим паче, що в сучасних авто ходові працюють 24/7 автоматично.

Кому вмикати ближнє світло і які штрафи передбачені

Згідно з пунктом 9.8 ПДР України, ближнє світло фар з 1 жовтня потрібно вмикати абсолютно всім механічним транспортним засобам за межами населених пунктів.

Штраф за вимкнене ближнє світло становить від 425 до 510 грн.

Нагадаємо, що в Києві обмежили рух вантажних авто – зміни набули чинності з 20 вересня. Це потрібно для розвантаження столичних доріг. В’їзд великогабаритного транспорту обмежено в години пік вранці з 7.00 до 10.00 і ввечері з 17.00 до 20.00.