Автомобиль — это не только транспорт для передвижения по городу. Многие водители активно используют его для путешествий — можно взять много вещей, и вместе с семьей и друзьями сменить обстановку на небольшой период. Для длительной поездки транспорт должен быть вместительным, достаточно экономным по расходу топлива и относительно надежным, чтобы не оказаться в глуши с поломанным автомобилем.

Топ авто для путешествий до $5-7 тыс. — далее в материале.

Автомобилем, на который найдутся детали в случае поломки даже в соседнем селе — это Volkswagen Passat. Многие автомеханики знакомы с этим авто, и немецкий транспорт пользуется огромной популярностью благодаря своей неприхотливости в ремонте. К тому же, места в багажнике достаточно, чтобы взять с собой все необходимое. К примеру, модель 2010 года с пробегом до 300 тыс. км и экономным 1.4-литровым двигателем можно купить за $6,3 тыс.

Сейчас смотрят

Еще один хороший вариант — это автомобили в кузове универсал. Вместительный багажник, да и дизайн, который нравится многим. Можно купить универсал Skoda Octavia 2003-2007 года с 1.6-литровым бензиновым двигателем и с пробегом до 230 тыс. км. всего з $5-6,5 тыс.

Кроссоверы или внедорожники позволяют ездить даже по бездорожью, что многие в сегодняшних реалиях посчитают только плюсом. Отличная проходимость и вместительность делает такой вид авто идеальным для поездок. К примеру, за $5-6,8 тыс. можно взять старенький Mitsubishi Outlander 2006-2008 года с пробегом до 230 тыс.

Еще один достойный кроссовер — это Nissan X-trail. Производитель нередко заявлял, что это идеальный вариант для путешествий, и автолюбители сами в этом убедились. За $6 тыс. можно приобрести модель 2004 года на рынке с пробегом до 250 тыс.

Последний в списке, но точно не по рейтингу — Hyundai Tucson. Довольно популярная модель в Украине — ценятся как старые, так и новые версии. Tucson 2006-2007 года на вторичном рынке с пробегом до 270 тыс. км можно приобрести за $6,5-7 тыс.

Если нужен просто надежный автомобиль даже с капиталом в $5 тыс. на вторичном рынке найдутся достойные модели. Топ дизельный вечных авто с пробегом можно посмотреть на Фактах ICTV.