Тест-драйв Suzuki Vitara Hybrid: чим відрізняється від звичайної версії та ціна в Україні

У нас на тесті побував оновлений кросовер Suzuki Vitara у версії Hybrid. Чим Suzuki Vitara Hybrid відрізняється від звичайних версій Suzuki Vitara. Нумо розбиратися.

Чим у дизайні відрізняється Suzuki Vitara Hybrid від звичайної Suzuki Vitara

Незначна, але найголовніша відмінність – дизайн фар. На перший погляд навіть не звернеш увагу, але якщо придивитися, то Suzuki Vitara Hybrid має інший малюнок фар, і в них з’явилася блакитна горизонтальна лінія-розділювач. Ну і друга відмінність – шильдик Hybrid на дверцятах багажника, але це вже, як то кажуть, таке.

У салоні відмінностей можна сказати, що й немає, окрім нового підменю на екрані панелі приладів із зображенням схеми гібридної установки.

Та й несе це меню суто інформаційний характер, адже система функціонує повністю в автоматичному режимі, без можливості втручання користувача.

Про гібрид ми ще поговоримо, але закінчімо з дизайном та салоном.

Suzuki Vitara Hybrid в салоні – все ще та сама добре відома Suzuki Vitara. Вона проста, зрозуміла й практична. Вона не особливо претендує на преміум і не може похизуватися надто якісними матеріалами, але в ній є все, що потрібно.

А оскільки відмінності салону мізерні, то пропоную вам з ним детальніше ознайомитися в нашому попередньому тест-драйві Suzuki Vitara.

Які відмінності у техніці Suzuki Vitara Hybrid від звичайної Suzuki Vitara

Тут найцікавіше – гібридна установка Suzuki Vitara.

Suzuki Vitara Hybrid оснащений турбованим бензиновим двигуном об’ємом 1,4 л, який працює в парі із системою “м’якого гібрида” SHVS зі стартер-генератором ISG.

Якщо простими словами, то гібридна система допомагає бензиновому двигуну під час розгону, знижує витрату пального та дає змогу зменшити рівень викидів у навколишнє середовище.

Про рух виключно на електротязі та підзарядку батареї від мережі не йдеться. Це допоміжна система, в роботу якої ви не втручаєтесь. Утім, ви особливо й не звертатимете увагу на наявність цієї системи, вона сама робитиме свою справу, і доволі ефективно.

Що ми маємо на виході у цифрах – максимальна потужність 129 к.с., максимальний крутильний момент 235 Нм.

Витрати палива в змішаному циклі у нас на тест-драйві становили 7,2 л на 100 км, що для повнопривідного кросовера цілком ок.

Якщо говорити про відчуття від динаміки, то скажу, що їде Suzuki Vitara Hybrid досить бадьоро. Не чекайте надприродного, але розраховуйте, що під педаллю у вас достатньо потужності та крутильного моменту для безпечних маневрів.

Скільки коштує Suzuki Vitara Hybrid

Тестовий Suzuki Vitara Hybrid був представлений у максимальній комплектації GLX з двигуном 1.4 BoosterJet, АКПП та повним приводом.

Ціна цієї версії становить 1 156 000 грн.

Багато це чи мало? Вирішувати, як завжди, вам.