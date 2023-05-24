Nissan X-trail 2023

На тест-драйв к нам попала четвертая генерация кроссовера Nissan X-Trail, значительно видоизменившегося как визуально, так и технологически. Давайте знакомиться с ним поближе.

Что нового в дизайне Nissan X-Trail

Что нового? Ответ прост – все новое. Nissan X-Trail стал более современным, возможно несколько более брутальным, однако остался узнаваемым.

Да, новый, но его точно узнают по силуэту в городском трафике. Стильный, солидный, сдержанный – вот эти три слова, по-моему, хорошо характеризуют новый Nissan X-Trail.

Что нового в интерьере Nissan X-Trail

И здесь тоже ответ прост – салон Nissan X-Trail совершенно новый. Теперь Nissan X-Trail приобрел все то, чего не хватало предыдущей генерации – он стал современным.

Если салон предшественника, по-моему, был уже откровенно архаичным, то в новом поколении все соответствует современному миру технологий. Большой сенсорный экран мультимедийной системы, цифровой дисплей приборной панели, проекционный дисплей у водителя, совершенно новый селектор КПП и чрезвычайное внимание к подбору материалов салона. Все выглядит достаточно сбалансированно, понятно и не требует привыкания. Как говорится – сел и поехал.

Помимо встроенных гаджетов Nissan X-Trail имеет полный набор опций под смартфоны. Для водителя и переднего пассажира есть разъемы под USB-А, Type-C и беспроводная зарядка для телефона.

Салон довольно просторный, особенно это чувствуют пассажиры второго ряда. Спинка заднего ряда регулируется по углу наклона, а сами сиденья имеют также продольную регулировку. Для пассажиров второго ряда есть разъемы USB-А/Type-C, возможность регулировки температуры и даже подогрев сидений.

Кроме этого, есть еще и третий ряд для двух пассажиров, а благодаря продольной регулировке второго ряда, туда достаточно легко добраться. Кроме этого, следует обратить внимание и на широкий угол открывания задней двери, благодаря которому упрощается доступ к третьему ряду.

Третий ряд сидений вполне подходит для детей и подростков. Если говорить о взрослых пассажирах, то я бы ограничился ситуациями, когда нужно кого-то подвезти в городе и на короткое расстояние. Все же ограничение в пространстве есть, и путешествие в 200-500 км будет не слишком удобным.

Объем багажника составляет 485 л, если вы используете только два ряда сидений, и 177 л, если задействован третий ряд.

Что нового в технике Nissan X-Trail

Новый Nissan X-Trail оснащен новым трехцилиндровым турбобензиновым мотором объемом 1,5 л с изменяющейся степенью сжатия. Двигатель имеет максимальную мощность 163 л.с., максимальный крутящий момент 300 Нм и работает в паре с вариатором.

Силовая установка Nissan X-Trail дополнена технологией “мягкого гибрида”, которая накапливает энергию от рекуперации во время торможения и использует ее при старте с места, ускорении и на подъемах. Также накопленная энергия используется для питания систем Nissan X-Trail, когда двигатель выключен.

Как утверждает производитель, единственное отличие, которое вы почувствуете с этой системой – это экономия топлива и комфорт.

Еще одна особенность версий с “мягким гибридом” – они бывают исключительно переднеприводными.

Теперь перейдем к динамике, комфорту и той экономии топлива, о которой уже упомянули выше.

Если мы говорим о Nissan X-Trail как о семейном автомобиле, то его динамических качеств вполне достаточно для уверенного перемещения с пятью пассажирами на борту и багажом. Nissan X-Trail просто создан для семейного комфорта, потому и ожидать от него молниеносных ускорений и спортивного драйва не стоит. Хотя, по-моему, в новом Nissan X-Trail нет особых изъянов в плане разгона, мощности и реакции на нажатие педали газа.

Расход топлива в смешанном цикле за время тест-драйва у нас составлял 7,5 л на 100 км.

Не будем забывать, что это все-таки семиместный кроссовер, весом 1640 кг и с трехцилиндровым двигателем.

Подвеска Nissan X-Trail довольно сбалансирована и позволяет ему чувствовать себя уверенно на наших дорогах. Хотелось бы отметить хорошую шумоизоляцию и комфорт в салоне.

Напоследок хотел бы добавить, что даже при отсутствии полного привода клиренс Nissan X-Trail составляет 210 мм, что позволяет совершенно спокойно передвигаться вне асфальта. О бездорожье речь не идет, но для вылазок за город и для преодоления городских бордюров вполне достаточно.

Сколько стоит Nissan X-Trail

Тестовый Nissan X-Trail 1,5 VC-T MHEV с вариатором и передним приводом в максимальной комплектации Tekna+ стоит 1 780 240 грн.

Visia – самая простая комплектация Nissan X-Trail 1,5 VC-T MHEV с вариатором и передним приводом обойдется 1 248 070 грн.

Если же говорить о самой дорогой версии, то это полноценный гибрид Nissan X-Trail 1,5 E-Power с полным приводом Е-4orce, который в топовой комплектации Tekna+ стоит 2 064 680 грн.

Итог

Новый Nissan X-Trail видоизменился кардинально и во всем. Новый дизайн, новый интерьер, новые технологии. Качественный, современный, семейный и экономичный – вот, как бы я охарактеризовал бы Nissan X-Trail.

Решать, как всегда, вам.