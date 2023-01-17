Компания Tesla резко снизила стоимость своих электрокаров во всем мире. В некоторых случаях ценник упал на 20%, чтобы составить конкуренцию новым моделям других производителей.

Так, Маск хочет продолжать увеличивать прибыль компании на фоне мирового кризиса путем снижения цены на транспорт.

Еще в прошлом году Илон заявлял, что цены стали слишком высокими, и это может сказаться на популярности. Также на снижение стоимости и повлияли цены на рынке — акции Tesla продолжают дешеветь, и с этим нужно что-то делать. На это влияют как Covid-ограничения в Китае, так и концентрация Маска на Twitter.

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Снижение цены коснется США, Европы, Ближнего Востока и Африки.

Скидки могут сделать электромобили доступными для людей, которые ранее не могли себе их позволить. Покупатели из США и Франции могут воспользоваться как скидками, так и федеральными налоговыми льготами, доступными в обеих странах для покупок электрокаров.

Так, в США скидки на Model 3 и кроссовер Model Y, составили от 6% до 20%. Базовая Model Y теперь стоит $53 тыс. вместо $66 тыс.

Напомним, что Илон Маск попал в Книгу рекордов Гиннеса за потерю $200 млрд в 2022 году. Все из-за неудач Tesla и приобретения Twitter — капитал миллиардера сильно просел.