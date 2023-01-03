Tesla установила рекорд по поставкам электрокаров за 2022 год. Так, за прошлый сезон удалось отгрузить 1,3 млн авто — это на 40% больше, чем в 2021.

Успех Tesla связан с рекордными темпами сборок в период с августа по январь. За это время было отгружено более 405 тыс. единиц транспорта. Правда, прогнозы Уолл-стрит корпорации Маска не удалось оправдать — аналитики ожидали 430 тыс. поставок.

Правда, ситуация в 2023 году изменится в худшую сторону — ожидается снижение спроса из-за всемирного кризиса. Потенциальные покупатели боятся потерять свои средства.

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В заявлении для инвесторов Tesla заявила, что в течение года ей приходилось сталкиваться с серьезными проблемами, связанными с Covid-ограничениями и цепочкой поставок. Правда, 2023 год для Tesla начался не очень хорошо — власти Южной Кореи оштрафуют компанию на $2,2 млн за скрытие информации об уменьшенном запасе хода при низких температурах.

Помимо этого, корпорацию Маска обвиняют в преувеличении характеристик транспорта и преимуществ по сравнению с бензиновыми авто.

Проблемы с Tesla также наблюдались и у знаменитостей — на днях ведущий Доминик Нати не смог зарядить свой электрокар на морозе. Бортовая система авто отказалась питать аккумуляторы.