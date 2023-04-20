У Росії майже закінчилися імпортні нові авто. На всю країну їх залишилося трохи більше 300 – це стосується і всесвітньо відомих виробників.

Про це заявляють російські ЗМІ, повідомляючи і про завищені ціни на тлі дефіциту.

Так, йдеться про авто навіть від іменитих брендів – Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault і Hyundai разом узяті пропонують близько 300 іномарок. Від цього зросли ціни – приміром, на базовий Kia Rio стоїть цінник у 1,5 млн руб. ($18,3 тис.), хоч і до повномасштабного вторгнення за модель у РФ просили 900 тис. руб., що близько $11 тис.

Навіть так званий паралельний імпорт не допоміг – возити таким чином транспорт невигідно. Логістика змушує помітно підіймати цінники, що відлякує місцевих водіїв.

На сьогодні вже в автосалонах РФ закінчилися такі популярні моделі – Renault Logan, Opel Astra і Vectra, Hyundai I.

Місцеві експерти заявляли, що у 2021 році за день купувалося понад 200 нових авто.

Росіянам доведеться обирати між вітчизняним і китайським автопромом – Lada і Haval.

Що стосується України, то тут ситуація зовсім інша – у березні 2023 року українці придбали у 8 разів більше нових авто, ніж роком раніше. Найчастіше купували іномарки з Японії, Франції та Німеччини.