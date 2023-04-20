В России почти закончились импортные новые авто. На всю страну их осталось чуть больше 300 — это касается и всемирно известных производителей.

Об этом заявляют российские СМИ, сообщая и о завышенных ценах на фоне дефицита.

Так, речь идет об авто даже от именитых брендов — Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai вместе взятые предлагают около 300 иномарок. От этого взросли цены — к примеру, на базовый Kia Rio стоит ценник в 1,5 млн руб. ($18,3 тыс.), хоть и до полномасштабного вторжения за модель в РФ просили 900 тыс. руб, что около $11 тыс.

Даже так называемый параллельный импорт не помог — возить таким образом транспорт невыгодно. Логистика заставляет заметно поднимать ценники, что отпугивает местных водителей.

На сегодня уже в автосалонах РФ закончились такие популярные модели — Renault Logan, Opel Astra и Vectra, Hyundai I.

Местные эксперты заявляли, что в 2021 году за день покупалось более 200 новых авто.

Россиянам придется выбирать между отечественным и китайским автопромом — Lada и Haval.

Что касается Украины, то здесь ситуация совершенно другая — в марте 2023 украинцы приобрели в 8 раз больше новых авто, чем годом ранее. Чаще всего покупали иномарки из Японии, Франции и Германии.