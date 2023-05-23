Обмен водительского удостоверения теперь можно заказать через Дію. С помощью сервиса можно обновить как пластиковый документ, так и электронный.

Услуга будет полезной для многих украинцев. К примеру, когда закончился срок действия документа водителя, его потеряли, или же данные стерлись и плохо читаются на карточке.

Замена водительских прав в Дія также будет полезной, когда водитель изменил имя, фамилию или пол.

В сервисном центре МВД отметили, что в условиях военного положения медицинская справка для замены этого документа не нужна. После подачи заявки нужно оплатить услугу в течение 10 минут, иначе заявка аннулируется.

Чтобы заменить водительские права в Дія, нужно следовать простой инструкции:

Нажмите на Послуги и выберите Заміна посвідчення водія; Выберите причину замены; Выберите тип удостоверения — цифровое или цифровое и пластиковое; Выберите удобный СЦ, чтобы забрать документ; Подпишите заявку.

Напомним, что в Украине изменят процесс сдачи на водительские права. По словам начальника СЦ МВД Николая Рудика, это сделают до конца 2023 года.

Так, записаться на экзамен можно будет онлайн, а в кабинетах для сдачи теории будет сразу четыре перекрестные камеры. В авто для сдачи практики установят два видеорегистратора. Если ученика не удовлетворит итоговая оценка, он сможет обжаловать результаты в течение 30 дней. До этого срок был всего три дня.