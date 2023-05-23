Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Авто

Теперь полностью онлайн: обменять водительские права можно через Дію

23 мая 2023, 12:22
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто, водій
Источник: Pixabay

Обмен водительского удостоверения теперь можно заказать через Дію. С помощью сервиса можно обновить как пластиковый документ, так и электронный.

Услуга будет полезной для многих украинцев. К примеру, когда закончился срок действия документа водителя, его потеряли, или же данные стерлись и плохо читаются на карточке.

Замена водительских прав в Дія также будет полезной, когда водитель изменил имя, фамилию или пол. 

В сервисном центре МВД отметили, что в условиях военного положения медицинская справка для замены этого документа не нужна. После подачи заявки нужно оплатить услугу в течение 10 минут, иначе заявка аннулируется. 

Чтобы заменить водительские права в Дія, нужно следовать простой инструкции:

  1. Нажмите на Послуги и выберите Заміна посвідчення водія;
  2. Выберите причину замены;
  3. Выберите тип удостоверения — цифровое или цифровое и пластиковое;
  4. Выберите удобный СЦ, чтобы забрать документ;
  5. Подпишите заявку.

Напомним, что в Украине изменят процесс сдачи на водительские права. По словам  начальника СЦ МВД Николая Рудика, это сделают до конца 2023 года.

Так, записаться на экзамен можно будет онлайн, а в кабинетах для сдачи теории будет сразу четыре перекрестные камеры. В авто для сдачи практики установят два видеорегистратора.  Если ученика не удовлетворит итоговая оценка, он сможет обжаловать результаты в течение 30 дней. До этого срок был всего три дня.

Читайте также:
В Україні дозволили купувати авто з номерними знаками: чи доведеться доплачуватиВ Украине разрешили покупать авто с номерными знаками: придется ли доплачивать

Источник
ГСЦ МВД Украины
Теги
Водійські права Приложение Дія МВД Удостоверение водителя
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь