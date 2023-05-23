Обмен водительского удостоверения теперь можно заказать через Дію. С помощью сервиса можно обновить как пластиковый документ, так и электронный.
Услуга будет полезной для многих украинцев. К примеру, когда закончился срок действия документа водителя, его потеряли, или же данные стерлись и плохо читаются на карточке.
Замена водительских прав в Дія также будет полезной, когда водитель изменил имя, фамилию или пол.
В сервисном центре МВД отметили, что в условиях военного положения медицинская справка для замены этого документа не нужна. После подачи заявки нужно оплатить услугу в течение 10 минут, иначе заявка аннулируется.
Чтобы заменить водительские права в Дія, нужно следовать простой инструкции:
- Нажмите на Послуги и выберите Заміна посвідчення водія;
- Выберите причину замены;
- Выберите тип удостоверения — цифровое или цифровое и пластиковое;
- Выберите удобный СЦ, чтобы забрать документ;
- Подпишите заявку.
Напомним, что в Украине изменят процесс сдачи на водительские права. По словам начальника СЦ МВД Николая Рудика, это сделают до конца 2023 года.
Так, записаться на экзамен можно будет онлайн, а в кабинетах для сдачи теории будет сразу четыре перекрестные камеры. В авто для сдачи практики установят два видеорегистратора. Если ученика не удовлетворит итоговая оценка, он сможет обжаловать результаты в течение 30 дней. До этого срок был всего три дня.