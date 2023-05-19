Больше камер и онлайн-запись: в Украине изменят процесс сдачи на водительские права

В Украине изменится процедура сдачи экзаменов и получения водительских прав. В МВД раскрыли подробности будущих новшеств.

Об этом заявил начальник СЦ МВД Николай Рудик.

— Безопасность на дороге — одно из направлений деятельности Главного сервисного центра МВД. Мы активно работаем над усовершенствованием всех процессов при сдаче экзаменов — с техническим прогрессом движемся и мы. В этом году перед нами стоит задача изменить процедуру сдачи экзаменов в сервисных центрах — исключить фактор влияния экзаменаторов или посторонних лиц на результаты экзаменов, а также расширить инструменты для обжалования результатов. Прозрачность сдачи экзаменов — это то, что хочет общество и то, что мы должны обеспечивать, — отметил Рудик.

Так, уже до конца 2023 года изменения сделают процесс получения удостоверения проще и прозрачнее.

К примеру, записаться на экзамен можно будет онлайн — теперь не нужно стоять в очередях.

Даже если оценка не устроит будущего водителя, у него будет значительно больше времени, чтобы обжаловать результаты — вместо 3 дней теперь на это дается 30 дней.

Изменили также и систему автофиксации — это касается как классов, где сдается теория, так и авто, в которых отрабатывают практические умения. Так, теперь за учениками будут следить 4 перекрестные камеры в комнатах, а также два видеорегистратора в авто.

После сдачи на водительское удостоверение можно переходить к приобретению транспорта — в Украине и для этого процесса внесли изменения. Так, уже с 11 мая можно приобрести авто вместе с номерами. Услуга бесплатная, но только для базовых номерных знаков. За именные или уникальные придется платить полную стоимость.