Людей, які нещодавно стали володарями автомобіля, турбує питання – що потрібно обовʼязково мати в салоні авто?

Зараз ідеться не про аптечку чи вогнегасник (хоча це дуже важливо), а про перелік речей, які можуть знадобитися в різних життєвих ситуаціях.

Тому Факти ICTV підготували список корисних речей, які точно знадобляться в автомобілі.

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Що повинно бути в автомобілі: 10 корисних речей

Снеки та напої

Вони мають бути в салоні авто на випадок непередбачуваної далекої поїздки. Також снеки втамують голод перед чи після роботи.

Їжа та вода точно знадобляться вам, якщо ви маєте дітей та регулярно возите їх на авто. Крім того, пляшка звичайної води потрібна в машині з різних причин: помити руки або деталі автомобіля, втамувати спрагу тощо.

Пляшечка негазованої мінералки може не тільки підвищити комфортність водіння, а й у певних випадках зберегти здоров’я та життя людей, що подорожують разом з вами.

Документи або їх копії

В салоні авто завжди мають бути документи, які зможуть підтвердити вашу особу та право власності на машину. Вам знадобиться:

український паспорт;

посвідчення водія;

техпаспорт машини;

свідоцтво про її реєстрацію;

страховий поліс ОСАЦВ або КАСКО;

документ на право користування машиною – договір купівлі-продажу, доручення і т.д.

Усі документи варто тримати у спеціальній папці, аби нічого не загубити.

Особисті речі

Цей список буде індивідуальним для кожного. Наприклад, якщо у вас поганий зір, в автомобілі обовʼязково має бути запасний набір для лінз чи футляр для окулярів.

Жінки переважно возять з собою невелику косметичку та гребінець.

Запасний одяг

Він знадобиться вам на випадок непередбачуваної ситуації. Завжди корисно мати в салоні кілька нових, чистих футболок, сорочок чи кофтинок.

До речі, сюди можна додати й сонцезахисні окуляри, які завжди мають лежати у бардачку.

Скринька з інструментами

Інструменти знадобляться вам у випадку поломки автомобіля.

Багатофункціональний комплект інструментів знадобиться у разі непередбаченого ремонту чи заміни колеса, або для інших нескладних робіт.

Ба більше, водій повинен знати, як користуватися кожним із предметів, та вміти самостійно усувати проблему.

До скриньки також можна додати й запасне колесо, яке точно знадобиться кожному. Крім нього, завжди беріть у далеку дорогу гайкові ключі та надійний домкрат.

Різні дрібнички

В машині завжди краще мати робочі рукавички, щітку-скребок, ганчірки з мікрофібри, спеціальну сумку-органайзер для багажника, запобіжники, з’єднувальні кабелі, суперклей, стрічку.

Усі ці речі допоможуть усунути дрібні несправності. Також можна додати ножиці, ліхтарик, кілька запасних лампочок, штопор, ніж, ароматичну підвіску та сітловідбивальну фольгу.

Телефонна гарнітура

Якщо ви любите вирішувати справи телефоном під час водіння, варто встановити в салоні комплект гучного зв’язку, що кріпиться на шторці над водієм та дозволяє безпечно розмовляти по телефону.

Також важливо мати в авто додаткову зарядку для телефона та тримачі для смартфона.

Ключі

Зробіть дублікат ключів від квартири чи будинки та завжди возіть їх з собою в машині. Запасний комплект знадобиться вам, якщо випадково загубите основний ключ та не зможете потрапити додому.

Паперова карта

Дарма вона асоціюється з минулим сторіччям. Карта 100% знадобиться вам під час далекої дороги, особливо там, де не ловить звʼязок та інтернет.

GPS-навігатор – це, звичайно, дуже зручно, але без звʼязку онлайн-карта не буде завантажуватися, тому ви можете загубитись.

Обовʼязкові речі для кожного автомобіліста

Кожен водій, який пройшов навчання та отримав офіційний дозвіл на водіння, добре знає вимоги до документів та базової комплектації транспортного засобу.

Тому важливо, щоб у вашому авто завжди були необхідні речі, прописані в ПДР: