Українці активно купують уживані авто, ввезені на територію нашої країни. І нехай скасування нульової розмитнення змусило суттєво знизити витрати, вторинний ринок авто продовжує триматися на плаву.

Експерти з Інституту досліджень авторинку з’ясували, що українці витрачають на авто з-за кордону.

Після скасування нульового розмитнення, у період з липня по вересень включно українці витратили 11,8 млрд грн. Примітно, що в період дії пільг з квітня по червень включно наші водії купили машин на 33,6 млрд грн, що майже втричі більше.

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Восени тенденція впала – якщо наприкінці літа українці заплатили на митниці на 4,5 млрд грн, то вже у вересні показник знизився до 4,16 млрд. грн.

Щодо жовтня, то ринок уживаних авто залишився без змін. Наші водії найчастіше купували французькі Renault Megane, які підкуповують багатьох своєю доступністю та надійністю, а також Volkswagen Golf та Volkswagen Passat – вони активно ввозяться з Польщі та Німеччини за копійки.

Якщо хочеться продати свій автомобіль в Україні, то на це в середньому йде від 7 до 37 днів. Все залежить від ціни – чим вона вища, тим більше доведеться чекати на гідного покупця.