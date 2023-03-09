В Україні для охочих отримати водійське посвідчення діє оновлений перелік хвороб, з якими не можна сідати за кермо. Список розділено на кілька груп за певними категоріями.
До водіння не допускають людей із поганим зором, вадами серця, нирок і психічними розладами.
Про новий перелік хвороб, за наявності яких не можна сідати за кермо, розповіли Факти ICTV
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Список оновлених протипоказань для водіїв категорій A1, A, B1, B та BE
- значне порушення функції зору, спричинене хронічними захворюваннями оболонок ока;
- захворювання слізного мішка та невиліковна сльозотеча;
- гострота бінокулярного та монокулярного зору, що становить менш ніж 0,5;
- горизонтальне поле зору, що не досягає 120 градусів, його розширення – менше 50 градусів праворуч і ліворуч, а також 20 градусів вгору й вниз;
- порушення контрастної чутливості й нічного зору;
- відшарування та розрив сітківки;
- стійка диплопія;
- глаукома;
- порушення вестибулярного апарату;
- загострення хронічних хвороб середнього вуха;
- артеріальна гіпертензія;
- серцева недостатність клас IV за NYHA;
- аритмія серця;
- імплантація кардіовертера-дефібрилятора;
- аневризма грудного та черевного відділу діаметром 6,5 чи більше;
- хронічні психічні захворювання і стани, що потребують диспансерного спостереження;
- епілепсія;
- стани після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу.
Для водіїв категорій C1, C, C1E, CE, D1,D, D1E, DE та T, окрім вищезгаданих захворювань, додають наступні:
- гострота зору ока, що бачить краще, становить менш ніж 0,8, і ока, що бачить гірше, менш ніж 0,1;
- горизонтальне поле зору обох очей становить менше 160 градусів, розширення не досягає 70 градусів праворуч і ліворуч, а також 30 вгору й вниз;
- стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота;
- гіпертрофічна кардіоміопатія;
- дилятаційна кардіоміопатія;
- аневризма грудного та черевного відділу діаметром понад 5,5;
- ускладнення цукрового діабету, що мають вплив на поля зору;
- хронічні захворювання легенів і плеври;
- важка ниркова недостатність.