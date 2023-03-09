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Список хвороб, з якими не можна за кермо

9 Березня 2023, 17:11
Асоян Каріна
Водійське посвідчення
Джерело: Pixabay

В Україні для охочих отримати водійське посвідчення діє оновлений перелік хвороб, з якими не можна сідати за кермо. Список розділено на кілька груп за певними категоріями.

До водіння не допускають людей із поганим зором, вадами серця, нирок і психічними розладами.

Про новий перелік хвороб, за наявності яких не можна сідати за кермо, розповіли Факти ICTV

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Список оновлених протипоказань для водіїв категорій A1, A, B1, B та BE

  • значне порушення функції зору, спричинене хронічними захворюваннями оболонок ока;
  • захворювання слізного мішка та невиліковна сльозотеча;
  • гострота бінокулярного та монокулярного зору, що становить менш ніж 0,5;
  • горизонтальне поле зору, що не досягає 120 градусів, його розширення – менше 50 градусів праворуч і ліворуч, а також 20 градусів вгору й вниз;
  • порушення контрастної чутливості й нічного зору;
  • відшарування та розрив сітківки;
  • стійка диплопія;
  • глаукома;
  • порушення вестибулярного апарату;
  • загострення хронічних хвороб середнього вуха;
  • артеріальна гіпертензія;
  • серцева недостатність клас IV за NYHA;
  • аритмія серця;
  • імплантація кардіовертера-дефібрилятора;
  • аневризма грудного та черевного відділу діаметром 6,5 чи більше;
  • хронічні психічні захворювання і стани, що потребують диспансерного спостереження;
  • епілепсія;
  • стани після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу.

Для водіїв категорій C1, C, C1E, CE, D1,D, D1E, DE та T, окрім вищезгаданих захворювань, додають наступні:

  • гострота зору ока, що бачить краще, становить менш ніж 0,8, і ока, що бачить гірше, менш ніж 0,1;
  • горизонтальне поле зору обох очей становить менше 160 градусів, розширення не досягає 70 градусів праворуч і ліворуч, а також 30 вгору й вниз;
  • стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота;
  • гіпертрофічна кардіоміопатія;
  • дилятаційна кардіоміопатія;
  • аневризма грудного та черевного відділу діаметром понад 5,5;
  • ускладнення цукрового діабету, що мають вплив на поля зору;
  • хронічні захворювання легенів і плеври;
  • важка ниркова недостатність.
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