В Україні для охочих отримати водійське посвідчення діє оновлений перелік хвороб, з якими не можна сідати за кермо. Список розділено на кілька груп за певними категоріями.

До водіння не допускають людей із поганим зором, вадами серця, нирок і психічними розладами.

Про новий перелік хвороб, за наявності яких не можна сідати за кермо, розповіли Факти ICTV

Зараз дивляться

Список оновлених протипоказань для водіїв категорій A1, A, B1, B та BE

значне порушення функції зору, спричинене хронічними захворюваннями оболонок ока;

захворювання слізного мішка та невиліковна сльозотеча;

гострота бінокулярного та монокулярного зору, що становить менш ніж 0,5;

горизонтальне поле зору, що не досягає 120 градусів, його розширення – менше 50 градусів праворуч і ліворуч, а також 20 градусів вгору й вниз;

порушення контрастної чутливості й нічного зору;

відшарування та розрив сітківки;

стійка диплопія;

глаукома;

порушення вестибулярного апарату;

загострення хронічних хвороб середнього вуха;

артеріальна гіпертензія;

серцева недостатність клас IV за NYHA;

аритмія серця;

імплантація кардіовертера-дефібрилятора;

аневризма грудного та черевного відділу діаметром 6,5 чи більше;

хронічні психічні захворювання і стани, що потребують диспансерного спостереження;

епілепсія;

стани після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу.

Для водіїв категорій C1, C, C1E, CE, D1,D, D1E, DE та T, окрім вищезгаданих захворювань, додають наступні: