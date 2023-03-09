В Украине для желающих получить водительское удостоверение действует обновленный перечень болезней, с которыми нельзя садиться за руль. Список разделен на несколько групп по определенным категориям.

К вождению не допускают людей с плохим зрением, пороками сердца, почек и психическими расстройствами.

Каков перечень болезней, при наличии которых нельзя садиться за руль, рассказали Факты ICTV

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Список обновленных противопоказаний для водителей категорий A1, A, B1, B и BE

значительное нарушение функции зрения, вызванное хроническими заболеваниями оболочек глаза;

заболевания слезного мешка и слезотечение, которое не излечивается;

острота бинокулярного и монокулярного зрения, что составляет менее 0,5;

горизонтальное поле зрения, не достигающее 120 градусов, его расширение – менее 50 градусов справа и слева, а также 20 градусов вверх и вниз;

нарушение контрастной чувствительности и ночного зрения;

отслоение и разрыв сетчатки;

стойкая диплопия;

глаукома;

нарушение вестибулярного аппарата;

обострение хронических болезней среднего уха;

артериальная гипертензия;

сердечная недостаточность класс IV по NYHA;

аритмия сердца;

имплантация кардиовертера-дефибриллятора;

аневризма грудного и брюшного отдела диаметром 6,5 или более;

хронические психические заболевания и состояния, требующие диспансерного наблюдения;

эпилепсия;

состояния после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения

Для водителей категорий C1, C, C1E, CE, D1,D, D1E, DE и T, кроме вышеупомянутых заболеваний, добавляют следующие