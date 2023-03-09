В Украине для желающих получить водительское удостоверение действует обновленный перечень болезней, с которыми нельзя садиться за руль. Список разделен на несколько групп по определенным категориям.
К вождению не допускают людей с плохим зрением, пороками сердца, почек и психическими расстройствами.
Каков перечень болезней, при наличии которых нельзя садиться за руль, рассказали Факты ICTV
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Список обновленных противопоказаний для водителей категорий A1, A, B1, B и BE
- значительное нарушение функции зрения, вызванное хроническими заболеваниями оболочек глаза;
- заболевания слезного мешка и слезотечение, которое не излечивается;
- острота бинокулярного и монокулярного зрения, что составляет менее 0,5;
- горизонтальное поле зрения, не достигающее 120 градусов, его расширение – менее 50 градусов справа и слева, а также 20 градусов вверх и вниз;
- нарушение контрастной чувствительности и ночного зрения;
- отслоение и разрыв сетчатки;
- стойкая диплопия;
- глаукома;
- нарушение вестибулярного аппарата;
- обострение хронических болезней среднего уха;
- артериальная гипертензия;
- сердечная недостаточность класс IV по NYHA;
- аритмия сердца;
- имплантация кардиовертера-дефибриллятора;
- аневризма грудного и брюшного отдела диаметром 6,5 или более;
- хронические психические заболевания и состояния, требующие диспансерного наблюдения;
- эпилепсия;
- состояния после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения
Для водителей категорий C1, C, C1E, CE, D1,D, D1E, DE и T, кроме вышеупомянутых заболеваний, добавляют следующие
- острота зрения глаза, который видит лучше, составляет менее 0,8, и глаза, который видит хуже, менее 0,1;
- горизонтальное поле зрения обоих глаз составляет менее 160 градусов, расширение не достигает 70 градусов справа и слева, а также 30 вверх и вниз;
- стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота;
- гипертрофическая кардиомиопатия;
- дилатационная кардиомиопатия;
- аневризма грудного и брюшного отдела диаметром более 5,5;
- осложнения сахарного диабета, имеющие влияние на поля зрения;
- хронические заболевания легких и плевры;
- тяжелая почечная недостаточность.