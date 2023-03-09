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Список болезней, с которыми нельзя за руль

9 марта 2023, 17:11
Асоян Карина
Водійське посвідчення
Источник: Pixabay

В Украине для желающих получить водительское удостоверение действует обновленный перечень болезней, с которыми нельзя садиться за руль. Список разделен на несколько групп по определенным категориям.

К вождению не допускают людей с плохим зрением, пороками сердца, почек и психическими расстройствами.

Каков перечень болезней, при наличии которых нельзя садиться за руль, рассказали Факты ICTV

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Список обновленных противопоказаний для водителей категорий A1, A, B1, B и BE

  • значительное нарушение функции зрения, вызванное хроническими заболеваниями оболочек глаза;
  • заболевания слезного мешка и слезотечение, которое не излечивается;
  • острота бинокулярного и монокулярного зрения, что составляет менее 0,5;
  • горизонтальное поле зрения, не достигающее 120 градусов, его расширение – менее 50 градусов справа и слева, а также 20 градусов вверх и вниз;
  • нарушение контрастной чувствительности и ночного зрения;
  • отслоение и разрыв сетчатки;
  • стойкая диплопия;
  • глаукома;
  • нарушение вестибулярного аппарата;
  • обострение хронических болезней среднего уха;
  • артериальная гипертензия;
  • сердечная недостаточность класс IV по NYHA;
  • аритмия сердца;
  • имплантация кардиовертера-дефибриллятора;
  • аневризма грудного и брюшного отдела диаметром 6,5 или более;
  • хронические психические заболевания и состояния, требующие диспансерного наблюдения;
  • эпилепсия;
  • состояния после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения

Для водителей категорий C1, C, C1E, CE, D1,D, D1E, DE и T, кроме вышеупомянутых заболеваний, добавляют следующие

  • острота зрения глаза, который видит лучше, составляет менее 0,8, и глаза, который видит хуже, менее 0,1;
  • горизонтальное поле зрения обоих глаз составляет менее 160 градусов, расширение не достигает 70 градусов справа и слева, а также 30 вверх и вниз;
  • стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота;
  • гипертрофическая кардиомиопатия;
  • дилатационная кардиомиопатия;
  • аневризма грудного и брюшного отдела диаметром более 5,5;
  • осложнения сахарного диабета, имеющие влияние на поля зрения;
  • хронические заболевания легких и плевры;
  • тяжелая почечная недостаточность.
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