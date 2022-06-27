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Спеціально для розмитнення авто: на кордоні України відкрили ще один КПП для транспорту

27 Червня 2022, 15:11
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
автомагистраль Польща
Джерело: Depositphotos

На кордоні зі Словаччиною через один з контрольних пунктів почали пропускати легкові автомобілі. Там також можна і завезти транспорт за нульовим розмитненням – пільги діють до 1 липня 2022 року.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Йдеться про пункт Вишнє Німецьке – Ужгород – з 0.00 27 червня його зробили відкритим для охочих перетнути кордон у бік нашої країни на легковому транспорті, а також розмитнити автомобіль із подальшою перереєстрацією на українські номери.

Зараз дивляться

Щоб не потрапити у величезний затор з автомобілів на кордоні, Держприкордонслужба рекомендує перевіряти завантаженість окремих пропускних пунктів на Facebook-сторінці західного регіонального управління.

Наразі на кордонах України з країнами-сусідами спостерігаються величезні черги – на тлі скасування нульового розмитнення, водії хочуть скористатися пільгами. Усього з початку квітня на територію нашої країни завезли понад 210 тис. авто – українці заощадили 23,5 млрд грн, які не потрапили до бюджету країни.

Наразі проблеми з оперативністю щодо перетину кордону спостерігаються на пунктах Будоміж-Грушів та Ягодин. Перед останньою митницею спостерігається черга завдовжки 40 км з машин – багато водіїв змушені чекати по кілька діб, щоб пройти всі необхідні процедури на пункті.

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Джерело
Держприкордонслужба
Теги
Імпорт авто авто з європи Розмитнення авто
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