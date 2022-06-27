На границе Украины со Словакией через один из контрольных пунктов начали пропускать легковые автомобили. Там также можно и ввезти транспорт по нулевой растаможке — льготы действуют до 1 июля 2022 года.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Речь идет о пункте Вишне Немецке – Ужгород — с 0.00 27 июня его сделали открытым для желающих пересечь границу в сторону нашей страны на легковом транспорте, а также растаможить автомобиль с последующей перерегистрацией на украинский номера.

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Чтобы не попасть в огромную пробку из автомобилей на границе, Госпогранслужба рекомендует проверять загруженность отдельных пропускных пунктов на Facebook-странице западного регионального управления.

Сейчас на границах Украины со странами-соседями наблюдаются огромные очереди — на фоне отмены нулевой растаможки, водители хотят воспользоваться льготами. Всего с начала апреля на территорию нашей страны завезли более 210 тыс. авто — украинцы сэкономили 23,5 млрд грн, которые не попали в бюджет страны.

Сейчас проблемы с оперативностью по пересечению границы наблюдается на пунктах Будомеж-Грушев и Ягодын. Перед последней таможней наблюдается очередь длинной в 40 км из машин — многие водители вынуждены ждать по несколько суток, чтобы пройти все необходимые процедуры на пункте.