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Як перереєструвати авто після встановлення ГБО: алгоритм дій

27 Вересня 2023, 20:11
Валентина Чорна редакторка стрічки
Авто
Джерело: Unsplash

В уряді нагадали, як перереєструвати авто після встановлення газобалонного обладнання.

Спершу потрібно звернутися до ДП ДержавтотрансНДІпроект або Головного сервісного центру МВС і отримати погоджувальні документи про відповідність транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху.

Після переобладнання авто його потрібно перереєструвати в сервісному центрі МВС у 10-денний термін.

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Для отримання послуги потрібно мати талон попереднього запису. Онлайн-запис можна здійснити на сайті Головного сервісного центру МВС, скориставшись функціоналом Е-ЗАПИС.

Також талон на перереєстрацію транспортного засобу можна взяти безпосередньо в терміналі у приміщенні сервісного центру МВС.

Для перереєстрації авто після встановлення ГБО треба надати такі документи:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • наявне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • акт приймання-передання авто;
  • свідоцтво про погодження конструкцій;
  • сертифікат відповідності.

Після перереєстрації авто власник отримує нове свідоцтво, куди буде внесений запис про встановлення на транспортний засіб газобалонного обладнання.

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Джерело
Урядовий портал
Теги
водії Газ МВС
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