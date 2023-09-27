В уряді нагадали, як перереєструвати авто після встановлення газобалонного обладнання.

Спершу потрібно звернутися до ДП ДержавтотрансНДІпроект або Головного сервісного центру МВС і отримати погоджувальні документи про відповідність транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху.

Після переобладнання авто його потрібно перереєструвати в сервісному центрі МВС у 10-денний термін.

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Для отримання послуги потрібно мати талон попереднього запису. Онлайн-запис можна здійснити на сайті Головного сервісного центру МВС, скориставшись функціоналом Е-ЗАПИС.

Також талон на перереєстрацію транспортного засобу можна взяти безпосередньо в терміналі у приміщенні сервісного центру МВС.

Для перереєстрації авто після встановлення ГБО треба надати такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

наявне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

акт приймання-передання авто;

свідоцтво про погодження конструкцій;

сертифікат відповідності.

Після перереєстрації авто власник отримує нове свідоцтво, куди буде внесений запис про встановлення на транспортний засіб газобалонного обладнання.