Українці активно купують нові авто – у вересні найчастіше купували китайські моделі такого сегменту. Загалом із салону вивезли 5,8 тис. новенького транспорту, що на 3,3% менше, ніж у серпні 2023 року. Однак показник на 65,7 більше, ніж у вересні 2022 року.

Загалом за 9 місяців в Україні зареєстрували 45,7 тис. легкових нових авто – це на 59,2% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Абсолютна більшість такого транспорту – імпортні моделі (91,9%). Найчастіше купували в автосалонах Києва та Київської області – 49,2% від усієї кількості покупок.

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Експерти з Інституту дослідження авторинку з’ясували, який бренд і новий автомобіль став найпопулярнішим в Україні у вересні 2023 року.

Так, найчастіше купували транспорт Toyota – 16% від усіх продажів. Друге місце за Volkswagen (11,5%), а трійку лідерів замикає BMW (8,5%). Четверте місце за чеськими Skoda (7,8%), а рейтинг замикають бюджетні французькі Renault (6,5%).

Щодо конкретних моделей, то лідером виявився німецький Volkswagen ID.4, але для ринку Китаю – 342 авто. Друге місце за Toyota RAV-4, який продається у величезній кількості модифікацій – 326 авто. Трійка лідерів за доступним Renault Duster – 248 авто. Четверте місце за новенькими Mazda CX-5 – 161 авто, а п’яте – за всіма улюбленим Hyundai Tucson – 150 авто.

Варто зазначити, що багато автолюбителів цінують не тільки нові авто, а й вдалі моделі. Розкішні авто за ціною недорогих моделей привертають на дорозі особливу увагу. Саме час з’ясувати, які моделі люкс-класу можна придбати не за всі гроші світу.