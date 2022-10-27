Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Слідом за Mercedes і Nissan: Ford остаточно пішов із Росії

27 Жовтня 2022, 12:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ford
Джерело: Unsplash

Американська компанія Ford остаточно залишила Росію. Виробник авто йде з місцевого ринку, і продає акції своїх та дочірніх компаній місцевому інвестору.

Щодо майна, то корпорація вже продала свій пакет акцій у розмірі 49% Sollers Ford підприємства. Про ціну угоди не повідомляється.

І хоча компанія обриває всі зв’язки з країною агресором, у Ford залишається можливість повернутися на ринок протягом 5 років.

Зараз дивляться

– Це можливо, якщо глобальна ситуація зміниться, – заявили представники.

Щоправда, на ринку РФ Ford явно не домінував – у 2021 році компанія поставила лише 20 тис. авто, але у березні 2022 року призупинила логістичний процес.

Компанія почала зменшувати свою присутність у Росії ще у 2019 році, закривши два робочі заводи. Тоді у Ford заявили про звільнення з ринку легкових авто.

Жовтень запам’ятається росіянам черговим відходом великих брендів – на початку місяця на цей крок зважився Nissan, а тепер Mercedes назавжди залишив Росію. Відомо, що компанія припинила експорт ще на початку березня цього року, а наразі повністю продала свої активи. За заявою представників Mercedes, це серйозно не вплине на прибуток компанії.

Читайте також:
Який електромобіль купити. На що варто звертати увагу під час вибору зеленого автоЯкий електромобіль купити: на що варто звертати увагу під час вибору зеленого авто

Джерело
Ford
Теги
Ford авто з європи
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь