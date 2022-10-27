Американська компанія Ford остаточно залишила Росію. Виробник авто йде з місцевого ринку, і продає акції своїх та дочірніх компаній місцевому інвестору.

Щодо майна, то корпорація вже продала свій пакет акцій у розмірі 49% Sollers Ford підприємства. Про ціну угоди не повідомляється.

І хоча компанія обриває всі зв’язки з країною агресором, у Ford залишається можливість повернутися на ринок протягом 5 років.

Зараз дивляться

– Це можливо, якщо глобальна ситуація зміниться, – заявили представники.

Щоправда, на ринку РФ Ford явно не домінував – у 2021 році компанія поставила лише 20 тис. авто, але у березні 2022 року призупинила логістичний процес.

Компанія почала зменшувати свою присутність у Росії ще у 2019 році, закривши два робочі заводи. Тоді у Ford заявили про звільнення з ринку легкових авто.

Жовтень запам’ятається росіянам черговим відходом великих брендів – на початку місяця на цей крок зважився Nissan, а тепер Mercedes назавжди залишив Росію. Відомо, що компанія припинила експорт ще на початку березня цього року, а наразі повністю продала свої активи. За заявою представників Mercedes, це серйозно не вплине на прибуток компанії.