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Авто

Следом за Mercedes и Nissan: Ford окончательно ушел из России

27 октября 2022, 12:16
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ford
Источник: Unsplash

Американская компания Ford окончательно покинула Россию. Производитель авто уходит из местного рынка, и продает акции своих и дочерних компаний местному инвестору.

Что касается имущества, то корпорация уже продала свой пакет акций в размере 49%  Sollers Ford предприятия. О цене сделки не сообщается.

И хотя компания обрывает все связи со страной агрессором, у Ford остается возможность вернуться на рынок в течение 5 лет. 

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— Это возможно, если глобальная ситуация изменится, — заявили представители.

Правда, на рынке РФ Ford явно не доминировал — в 2021 году компания поставила всего 20 тыс. авто, но в марте 2022 года приостановила логистический процесс.

Компания начала уменьшать свое присутствие в России еще в 2019 году, закрыв два рабочих завода. Тогда в Ford заявили об уходе с рынка легковых авто.

Октябрь запомнится россиянам очередным уходом крупных брендов — в начале месяца на этот шаг решился Nissan, а теперь и Mercedes навсегда покинул Россию. Известно, что компания прекратила экспорт еще в начале марта этого года, а теперь полностью продала свои активы. По заявлению представителей Mercedes, это не повлияет серьезно на прибыль компании.

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Источник
Ford
Теги
Ford авто з європи
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