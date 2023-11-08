Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Скрутив пробіг – отримав штраф: в Україні планують карати продавців уживаних авто

8 Листопада 2023, 14:20
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Авто
Джерело: Unsplash

В Україні хочуть штрафувати недобросовісних продавців авто за фальсифікацію пробігу у вживаному транспорті. Для цього у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт.

Що відомо про штраф за фальсифікацію пробігу в авто

Наразі ідея перебуває на стадії законопроєкту № 10216, який зареєстрували 6 листопада. Документ на розгляді у профільного комітету.

Насамперед ідея покликана мінімізувати кількість недобросовісних продавців, які зменшуватимуть пробіг в авто, обманюючи покупців та отримуючи з цього вигоду. Якщо закон реалізують, то це суттєво спростить купівлю транспорту для водіїв.

Зараз дивляться

У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що за фальсифікацію пробігу в авто буде передбачено штраф у розмірі від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У гривнях це від 8 500 до 17 000 грн.

Нагадаємо, що в Україні можна буде продати і купити автомобіль онлайн. Для цього тестують нову послугу в Дії. Перереєстрація в сервісі буде доступна для легкових авто, мотоциклів і мопедів. Вантажний транспорт доведеться купувати по-старому.

Читайте також:
АвтоОдин автомобіль на годину: на кордоні з Польщею проблеми з в’їздом і виїздом

Джерело
Верховна Рада
Теги
Автомобілісти Штраф
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь