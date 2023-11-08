В Україні хочуть штрафувати недобросовісних продавців авто за фальсифікацію пробігу у вживаному транспорті. Для цього у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт.

Що відомо про штраф за фальсифікацію пробігу в авто

Наразі ідея перебуває на стадії законопроєкту № 10216, який зареєстрували 6 листопада. Документ на розгляді у профільного комітету.

Насамперед ідея покликана мінімізувати кількість недобросовісних продавців, які зменшуватимуть пробіг в авто, обманюючи покупців та отримуючи з цього вигоду. Якщо закон реалізують, то це суттєво спростить купівлю транспорту для водіїв.

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У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що за фальсифікацію пробігу в авто буде передбачено штраф у розмірі від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У гривнях це від 8 500 до 17 000 грн.

Нагадаємо, що в Україні можна буде продати і купити автомобіль онлайн. Для цього тестують нову послугу в Дії. Перереєстрація в сервісі буде доступна для легкових авто, мотоциклів і мопедів. Вантажний транспорт доведеться купувати по-старому.