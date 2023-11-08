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Авто

Скрутил пробег — получил штраф: в Украине планируют наказывать продавцов подержанных авто

8 ноября 2023, 14:20
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Unsplash

В Украине хотят штрафовать недобросовестных продавцов авто за фальсификацию пробега у подержанном транспорте. Для этого в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект.

Что известно о штрафе за фальсификацию пробега в авто

Сейчас идея находится на стадии законопроекта № 10216, который зарегистрировали 6 ноября. Документ на рассмотрении у профильного комитета.

Идея призвана для минимизировать количество недобросовестных продавцов, которые уменьшают пробег в авто, обманывая покупателей и получая с этого выгоду. Если закон реализуют, то это существенно упростит покупку транспорта для водителей.

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В пояснительной записке к законопроекту указывается, что за фальсификацию пробега в авто будет предусмотрен штраф в размере от 500 до 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан. В гривнах это от 8 500 до 17 000 грн.

Напомним, что в Украине можно будет продать и купить автомобиль онлайн. Для этого тестируют новую услугу в Дії. Перерегистрация в сервисе будет доступна для легковых авто, мотоциклов и мопедов. Грузовой транспорт придется покупать по старинке.

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Источник
Верховная Рада
Теги
Автомобилисты Штраф
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