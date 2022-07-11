Вартість пального на українських АЗС 11 липня залишається стабільною. Так, бензин категорії А-95 в середньому його можна придбати на АЗС за 50,61 грн/л.

Вартість бензину категорії А-92 на українських АЗС коливається в межах 49,50 грн/л. Середня ціна дизельного пального становить 56,40 грн/л.

Автогаз на українських АЗС в середньому його можна придбати за 36,91 грн.

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Найнижча ціна на бензин категорії А-95 на АЗС UPG (48,90 грн/л), Укрнафта та Авіас (50 грн/л), Укр-Петроль (50,50 грн/л), Shell (50,99 грн/л), OKKO, WOG, Рур груп (51 грн/л).

Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною від 55 грн/л (Авіас, Укрнафта, Катрал). Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС UPG, Олас, Рур груп(36,50 грн/л), а також Автотранс (36,47 грн/л).