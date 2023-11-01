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Швидкість руху у Києві обмежили до 50 км/год

1 Листопада 2023, 15:32
Валентина Чорна редакторка стрічки
Авто
Джерело: Unsplash

З 1 листопада до 1 квітня у Києві запроваджено єдиний швидкісний режим. Рух столицею обмежується до 50 км/год.

На ділянках, де була дозволена швидкість 80 км/год, вже демонтували знаки обмеження швидкості “80”.

Зазначимо, що раніше було визначено 10 ділянок дороги з дозволеною швидкістю 80 км/год у період з 1 квітня до 31 жовтня.

Зараз дивляться

Де можна було розганятися до 80 км/год (до 31 жовтня)

  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Наддніпрянське шосе;
  • вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. Миколи Грінченка до Південного мосту);
  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
  • просп. Миколи Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);
  • просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. Алішера Навої);
  • просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
  • просп. Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
  • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
  • Автодорога Р-69 (від ресторану Яхта Київ (вул. Богатирська, 26-А) до межі м. Києва; за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).

У Київській міській державній адміністрації закликали водіїв бути обережними та дотримуватися швидкісного режиму.

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Джерело
КМДА
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Автомобілісти водії Київ
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