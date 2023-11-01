С 1 ноября до 1 апреля в Киеве введен единый скоростной режим. Движение по столице ограничивается до 50 км/ч.
На участках, где была разрешена скорость 80 км/ч, уже демонтировали знаки ограничения скорости “80”.
Отметим, что ранее было определено 10 участков дороги с разрешенной скоростью 80 км/ч в период с 1 апреля по 31 октября.
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Где можно было разгоняться до 80 км/ч (до 31 октября)
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Надднепрянское шоссе;
- ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. Николая Гринченко до Южного моста);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- просп. Николая Бажана от Южного мостового перехода до Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади до Днепровской Набережной);
- просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. Алишера Навои);
- просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
- просп. Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Автодорога Р-69 (от ресторана Яхта Киев (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка возле светофорного объекта).
В Киевской городской государственной администрации призвали водителей быть осторожными и соблюдать скоростной режим.