С 1 ноября до 1 апреля в Киеве введен единый скоростной режим. Движение по столице ограничивается до 50 км/ч.

На участках, где была разрешена скорость 80 км/ч, уже демонтировали знаки ограничения скорости “80”.

Отметим, что ранее было определено 10 участков дороги с разрешенной скоростью 80 км/ч в период с 1 апреля по 31 октября.

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Где можно было разгоняться до 80 км/ч (до 31 октября)

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Надднепрянское шоссе;

ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. Николая Гринченко до Южного моста);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. Николая Бажана от Южного мостового перехода до Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади до Днепровской Набережной);

просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. Алишера Навои);

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Автодорога Р-69 (от ресторана Яхта Киев (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка возле светофорного объекта).

В Киевской городской государственной администрации призвали водителей быть осторожными и соблюдать скоростной режим.