В связи с тем, что 22 мая завершился период тестового режима работы WIM-комплексов, теперь начнут штрафовать нарушителей габаритно-весовых норм.

Если груз фуры будет больше нормы, штрафы будут налагаться согласно действующему законодательству, а именно:

от 5% до 10% – 8,5 тыс. грн;

от 10% до 20% – 17 тыс. грн;

от 20% до 30% – 34 тыс. грн;

более 30% установленной нормы – 51 тыс. грн.

Если весовые или габаритные параметры транспортных средств превышают норму, то в некоторых случаях можно получить спецразрешение. За документом можно обратиться в одно из этих учреждений:

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Центр предоставления административных услуг;

отдел безопасности дорожного движения управления Патрульной полиции;

представительство Укравтодора.

Кроме этого, в Укртрансбезопасности напомнили, что в Украине действуют европейские стандарты по габаритно-весовым ограничениям. Ознакомиться с ними можно в соответствующем постановлении Кабмина.

Ранее мы писали, что украинцы столкнулись с проблемой ввоза евроблях. Это связано с тем, что в транспортных средствах фиксируют перебитые и переваренные номера двигателей и кузовов.

Сервисные центры МВД не могут зарегистрировать машины с подобными дефектами, поэтому украинцы теряют как авто, так и средства, которые были потрачены на покупку.