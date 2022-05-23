В связи с тем, что 22 мая завершился период тестового режима работы WIM-комплексов, теперь начнут штрафовать нарушителей габаритно-весовых норм.
Если груз фуры будет больше нормы, штрафы будут налагаться согласно действующему законодательству, а именно:
- от 5% до 10% – 8,5 тыс. грн;
- от 10% до 20% – 17 тыс. грн;
- от 20% до 30% – 34 тыс. грн;
- более 30% установленной нормы – 51 тыс. грн.
Если весовые или габаритные параметры транспортных средств превышают норму, то в некоторых случаях можно получить спецразрешение. За документом можно обратиться в одно из этих учреждений:
- Центр предоставления административных услуг;
- отдел безопасности дорожного движения управления Патрульной полиции;
- представительство Укравтодора.
Кроме этого, в Укртрансбезопасности напомнили, что в Украине действуют европейские стандарты по габаритно-весовым ограничениям. Ознакомиться с ними можно в соответствующем постановлении Кабмина.
Ранее мы писали, что украинцы столкнулись с проблемой ввоза евроблях. Это связано с тем, что в транспортных средствах фиксируют перебитые и переваренные номера двигателей и кузовов.
Сервисные центры МВД не могут зарегистрировать машины с подобными дефектами, поэтому украинцы теряют как авто, так и средства, которые были потрачены на покупку.