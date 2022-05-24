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Власникам електрокарів пропонують замінити номерні знаки з Z та V: як це зробити

24 Травня 2022, 13:13
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Електрокар
Джерело: Depositphotos

Власникам електрокарів в Україні пропонують міняти номерні знаки. Це необхідно для запобігання можливим конфліктам через символ Z на виданих раніше номерах.

Про цю можливість заявили у сервісному центрі МВС.

У СЦ нагадали, що знаки із символами Z почали видавати електрокарам та іншим екологічно чистим транспортним засобам із 2 березня 20221 року. Z означає Zero Emisson – нульові викиди.

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За даними сервісних центрів, на таких номерах Україною пересувається майже 16 тис. електрокарів.

Наразі найближчим часом СЦ отримають номерні знаки серії YА, і тепер любителі екологічно чистого транспорту отримали унікальну пропозицію від влади.

– За бажанням власника можна замінити номерний знак на іншу комбінацію без використання суфіксів Z та V. Для цього необхідно звернутися з транспортним засобом до сервісного центру МВС, – повідомляється на Facebook-сторінці сервісного центру.

Щоб змінити номерні знаки, необхідно мати при собі паспорт, картку платника податків, свідоцтво про реєстрацію авто та квитанцію про оплату послуги.

Нагадаємо, що символи Z та V активно використовуються російськими окупантами під час війни з Україною. У всьому світі, у тому числі й на території нашої країни, такі символи наразі означають рашизм.

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Джерело
ГСЦ МВС України
Теги
Війна в Україні, електрокар, МВС
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