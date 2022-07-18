В условиях войны многие водители потеряли номерные знаки на свои автомобили. В МВД рассказали, что делать владельцам транспорта, номера которого утеряны.

В первую очередь номерные знаки нужно обязательно восстановить — даже если осталась одна из них. Пользоваться транспортом в таком случае запрещено законом, и нарушителю грозит штраф 850 грн, и 1 700 грн за повторное нарушение.

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Чтобы избежать наказания, необходимо восстановить номера — для этого нужно пройти перерегистрацию и получить новые. Даже в условиях войны сделать это можно максимально просто — в любом ближайшем сервисном центре МВД.

В конце мая поменять номерные знаки могут и владельцы электрокаров — это может сделать каждый любитель экологически чистого транспорта. Все из-за символов в номерах Z и V, которые могут восприняться за враждебные из-за войны.

С начала июля для водителей в Украине подорожала популярная услуга. Речь идет об автостраховании — это необходимо для соответствия европейским стандартам, а также для финансовой помощи для самих водителей, которые попали в ДТП. Учитывая актуальные цены на комплектующие, ремонт может обойтись значительно дороже.