На тлі війни в Україні багато хто був змушений покинути свої будинки та навіть перетнути кордони. З огляду на військову ситуацію багато українців уже повертаються на територію нашої країни, перетинаючи кордон з боку країн ЄС.

Щоб повернутися до України на авто, потрібно надати не лише документи для підтвердження особистості, а й техпаспорт. І якщо немає пластикового посвідчення, у сервісі Дія є електронний аналог, який приймається на кордоні більшості країн. Але від передбачуваних ситуацій не застрахований ніхто, тож треба бути готовим до труднощів.

Що робити, якщо техпаспорт у Дія не приймають на кордоні – далі у матеріалі.

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Інформація про можливу відмову у визнанні техпаспорта в Дія на кордоні з’явилася після скандалу з журналісткою Раміною Есхакзай, яку не пропустили з електронним документом в Україну через Угорщину. Там місцеві митники заявили, що не розуміють англійську, а сам техпаспорт відображається українською, що також ускладнює процес.

У Мінцифрі повідомили, що розв’язання цієї проблеми за допомогою перекладу планується.

– Документи у Дія планується зробити доступними й англійською. За терміни поки що складно сказати, але ми сподіваємося, що це відбудеться якнайшвидше, – заявила радник Віцепрем’єр-міністра України – Міністра цифрової трансформації в Мінцифрі Олеся Діденко.

У міністерстві також розповіли, що робити українцям у разі відмові прийняття техпаспорта на кордоні.

– Потрібно звертатися до консульства тієї країни, яка відмовила у прийнятті посвідчення. Багато країн йдуть на зустріч і розуміють, що в Україні війна та приймають документи у будь-якому вигляді за умовчанням, – додала Олеся.

Варто нагадати, що техпаспорт транспорту може відображатися у Дія не тільки у власника авто, а й у належного користувача. Для цього потрібно шерити документи на авто.

Якщо для додавання техпаспорта у Дія необхідна верифікація, то МВС не має потрібної кількості документів для створення цифрової копії посвідчення.