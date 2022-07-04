На фоне войны в Украине многие были вынуждены покинуть свои дома и даже пересечь границы. Учитывая военную ситуацию, многие украинцы уже возвращаются на территорию нашей страны, пересекая границу со стороны стран ЕС.

Чтобы вернуться в Украину на авто, нужно предоставить не только документы для подтверждения личности, но и техпаспорт. И если нет пластикового удостоверения, в сервисе Дія есть электронный аналог, который принимается на границе большинстве стран. Но от предвиденных ситуаций не застрахован никто, поэтому нужно быть готовым к трудностям.

Что делать, если техпаспорт в Дія не принимают на границе — далее в материале.

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Информация о возможном отказе в признании техпаспорта в Дія на границе появилась после скандала с журналисткой Раминой Эсхакзай, которую не пропустили по электронному документу в Украину через Венгрию. Там местные таможенники заявили, что не понимают английский, а сам техпаспорт отображается на украинском, что также усложняет процесс.

В Минцифре сообщили, что решение этой проблемы с помощью перевода уже планируется.

— Документы у Дія планируется сделать доступными и на английском языке. По срокам пока сложно сказать, но мы надеемся, что это произойдет как можно скорее, — заявила советник Вицепремьер-министра Украины — Министра цифровой трансформации в Минцифре Олеся Диденко.

В министерстве также рассказали, что делать украинцам в случае отказа принятия техпаспорта на границе.

— Нужно обращаться в консульство той страны, которая отказала в принятии удостоверения. Многие страны идут на встречу и понимают, что в Украине война и принимают документы в любом виде по умолчанию, — добавила Олеся.

Стоит напомнить, что техпаспорт транспорта может отображаться у Дія не только у владельца авто, но и у надлежащего пользователя. Для этого нужно шерить документы на авто.

Если для добавления техпаспорта у Дія необходима верификация, значит у МВД нет нужного количества документов для создания цифровой копии удостоверения.