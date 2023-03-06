Что должно быть в автомобиле на всякий случай: от лопаты до скотча

Автомобиль в нынешних реалиях – это не только транспорт для передвижения, но и верный помощник даже в самых сложных ситуациях. Аптечка, огнетушитель, нож или салфетки – все это есть в багажнике у водителя и в мирное время, но в условиях войны этот список должен быть более обширным.

В Минреинтеграции напомнили, что должно быть в автомобиле на всякий случай.

Так, в министерстве рекомендуют хранить в машине лопату, нож и небольшой топор – это поможет выкопать авто из грязи или разрезать ветки, которые мешают проезду.

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Чтобы автомобиль могли вытащить из грязи, или же чтоб помочь другому водителю, можно взять с собой буксировочный трос.

Армированный скотч может пригодиться во многих случаях – к примеру, закрепить то, что может отвалиться.

Запасное колесо никогда не будет лишним – никто не может знать, когда придется менять пробитую резину. Правда, для этого нужно инструменты – как минимум, баллонный ключ.

В личный транспорт также стоит упаковать провизию – еду, которая не портится, воду, теплую одежду и зарядные устройства для смартфонов и других мелких гаджетов. Если есть в наличии канистра – заправьте ее и храните в багажнике. Не будет лишним и фонарик, а к нему – светоотражающая жилетка и различные сигнальные приспособления.

Если транспорта пока что нет, можно присмотреться на внутреннему вторичному рынку. Можно найди доступные авто – хороших моделей в продаже предостаточно. Дешевые авто, которые будут служить долго – мечта каждого водителя. Главное – знать, что конкретно искать.