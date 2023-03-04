Ринок авто продовжує відновлюватися – українці все частіше купують як новий транспорт із салону, так і вживані варіанти. І поки одні моделі стають бестселерами, інші продовжують припадати пилом на складах. Причин такого може бути багато – від цінової політики до невдалого дизайну або збірки.

Які авто купують найгірше – далі у матеріалі.

Новенький Fiat Tipo так і не зміг завоювати визнання водіїв. Автомобіль продавався відносно дешево – від 630 тис. грн, але за це довелося жертвувати двигуном – його потужність була лише 95 к.с. Таких авто було продано всього 49 штук у 2022 році.

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Ще одна невдача на ринку нових авто – Citroen C3 Aircross. Кросовер продавався дорожче – від 850 тис. грн, але двигун досить слабкий – 110 к. с. Дизайн також спірний, тому було продано всього 46 таких авто.

Список також поповнив Seat Arona. Такий автомобіль рідко зустрінеш на наших дорогах – було продано всього 15 авто, а цінник починався від 860 тис. грн.

Новенький компактний Toyota Yaris не зміг зацікавити українців. Схоже, міський автомобіль не зміг дати водіям те, чого вони дійсно хочуть. Тим більше в умовах війни багато хто віддає перевагу місткому транспорту. За минулий рік було продано лише 50 таких авто.

Електрокари – це щось нове для українських водіїв, навіть якщо їх випускає Volkswagen. Модель Volkswagen ID.3 купили у 2022 році з салону всього 28 разів.

Люксовий транспорт також не поспішали купувати українці у 2022 році – Lexus UX з цінником від 1,7 млн грн купили всього 18 разів. Гібридна установка навіть на топових авто не дає переваги над бензиновими конкурентами.

Alfa Romeo – це завжди зухвалий дизайн, але він не завжди вдалий. Кросовер Stelvio з цінником у майже 2 млн грн купили лише 22 рази.

Утім, українці активно купують вживаний транспорт. Приміром, авто, які служитимуть довго можна знайти й на вторинному ринку за цілком бюджетні гроші. Про 5 найнадійніших моделей можна дізнатися на Фактах ICTV.