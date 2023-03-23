В Дії улучшили услугу шеринга авто. Теперь можно будет отменить передачу техпаспорта онлайн, и для этого запустили бета-тест сервиса.

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram.

По заявлениям министра, можно отменить шеринг, и после этого предоставить право на управление авто другому человеку.

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Оценить новую услугу можно в бета-тесте — для этого нужно зарегистрировать в чатботе.

Примечательно, что для тестирования услуги нужно два человека, и оба должны иметь Дія.Підпис и пошереный автомобиль. После тестирования нужно дать свой отзыв, чтобы в Минцифре сделали работу услуги корректной и надежной.

Популярность шеринга авто указывает на важность идеи — услугой за 6 месяцев воспользовались более 103 тыс. человек.

— Больше не надо думать, как передать физический техпаспорт родственникам или близким. К тому же, теперь удобно будет отменить совместное пользование автомобилем, — заявил Михаил Федоров.

Услугу шеринга авто анонсировали в начале 2022 года, но с начала полномасштабного вторжения услугу приостановили. Ее начали восстанавливать в августе прошлого года, и теперь появится возможность ее отмены при необходимости.