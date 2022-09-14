На аукціон виставили унікальний автомобіль Stutz Blackhawk – це особистий транспорт легендарного Елвіса Преслі. Про початкову ставку поки що не розповідають.

Навіть якщо не брати до уваги колишнього власника транспорту, сам по собі Stutz Blackhawk дуже унікальний автомобіль. Відомо, що спорткар збудували спеціально для артиста, він оснащений потужним, але ненажерливим 425-сильним двигуном V8, а в салоні можна знайти шкіру, справжнє дерево та золото.

І хоча Преслі мав значну автоколекцію з люксового транспорту, моделей Stutz Blackhawk у нього було відразу чотири. Свого часу це були найдорожчі та ексклюзивні американські авто. Тоді за стокову модифікацію просили $22 500 – за такі гроші можна було купити Lamborghini чи Ferarri.

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Всього за 16 років виробництва цієї моделі було випущено 500-600 одиниць. Відомо, що кузови авто робили в Італії, а потім відправляли до США на добірку. Саме екземпляр Елвіса Преслі був укомплектований 24-каратним золотом – його можна побачити на кермі.

Для автомобілів того часу Stutz Blackhawk був оснащений передовими технологіями – центральним замком, сигналізацією, клімат-контролем та круїз-контролем.

Відомо, що аукціон відбудеться у листопаді 2022 року у Лас-Вегасі.

Для тих, хто хоче купити автомобіль та їздити ним в Україні, у МВС анонсували нову послугу – тепер можна зареєструвати транспорт онлайн. Аналогічно і перереєстрацією та замовленням номера – більше не потрібно йти до сервісного центру та стояти в черзі.