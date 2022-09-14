На аукцион выставили уникальный автомобиль Stutz Blackhawk — это личный транспорт легендарного Элвиса Пресли. О начальной ставке пока не рассказывают.

Даже если не брать в учет бывшего владельца транспорта, сам по себе Stutz Blackhawk очень уникальный автомобиль. Известно, что спорткар построили специально для артиста, он оснащен мощным, но прожорливым 425-сильным двигателем V8, а в салоне можно найти кожу, настоящее дерево и золото.

И хотя Пресли имел внушительную автоколлекцию из люксового транспорта, моделей Stutz Blackhawk у него было сразу четыре. На свое время это были самые дорогие и эксклюзивные американские авто. Тогда за стоковую модификацию просили $22 500 — за такие деньги можно было купить Lamborghini или Ferarri.

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Всего за 16 лет производства этой модели было выпущено 500-600 экземлпяров. Известно, что кузова авто производили в Италии, а затем отправляли в США на досборку. Именно экземпляр Элвиса Пресли был укомплектован 24-каратным золотом — его можно увидеть на руле.

Для автомобилей того времени Stutz Blackhawk был оснащен передовыми технологиями — центральным замком, сигнализацией, климат-контролем и круиз-контролем.

Известно, что аукцион пройдет в ноябре 2022 года в Лас-Вегасе.

Для тех, кто хочет купить автомобиль и ездить на нем в Украине, в МВД анонсировали новую услугу — теперь можно зарегистрировать транспорт онлайн. Аналогично и перерегистрацией и заказом номера — больше не нужно идти в сервисный центр и стоять в очереди.