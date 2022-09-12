В Украине теперь можно будет зарегистрировать автомобиль онлайн. Это касается заказа номерных знаков и перерегистрации транспортного средства.

Воспользоваться новыми услугами можно через кабинет водителя или цифровой сервис Дія. С помощью сервиса будет подаваться электронная заявка, которая заполняется автоматически — данные берутся из системы МВД.

Помимо регистрации авто, доступна и его перерегистрация, и для этого не нужна экспертиза. Если экспертиза все же необходима, ее теперь можно заказать на удобное для клиента время — владелец авто получит документ с оценкой, который будет действовать на протяжении 10 дней.

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В МВД заверили, что услуги и дальше будут доступны в сервисных центрах в традиционном виде — это касается тех центров, которые работают в условиях войны.

В конце августа в сервис Дія вернули шеринг техпаспорта авто, а также возможность оплачивать штрафы за нарушения ПДД. Эти услуги были доступны с начала 2022 года, но в условиях войны их пришлось отключить ради безопасности украинцев и их личных данных. Теперь снова можно делиться документом на авто со своими близкими и расплачиваться за нарушения в несколько кликов.